Atatürk, 87. Vefat Yılında Havalimanında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında (ISG) düzenlenen törenle anıldı.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'a özel anma töreni düzenlendi.

Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnetin göstergesi olarak pasaport kontrolden check-in kontuarlarına tüm terminal genelinde Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Mülki İdare Amiri Halil Avşar, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Sabiha Gökçen Havalimanı Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek ve ISG yönetimi, Pegasus Hava Yolları ve ve AJet yöneticileri, havalimanı iş ortakları ve çalışanlar katıldı.

Okulların ara tatile girmesiyle terminalde bulunan çok sayıda yolcu, havalimanındaki anma törenine çocuklarıyla birlikte eşlik etti.

Atatürk ve manevi kızı Sabiha Gökçen ile hatıra fotoğrafı alanı

Havalimanında kurulan "greenbox" fotoğraf alanında yolcular, teknolojik kompozisyon sayesinde Atatürk ve manevi kızı Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen ile aynı karede yer aldı.

Uygulama sırasında arka plan yeşil perde üzerinde yapılan çekimler, dijital olarak işlenerek misafirlerin ve Atatürk görselinin tek karede buluşması sağlandı.

Ortaya çıkan fotoğraflar, Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan saygıyı ve minneti yeni nesillere aktarmak için ömür boyu saklanabilecek çerçevelerde misafirlere sunuldu.

Tören ve fotoğraf etkinliğine katılanlara, Türk halkının Atatürk'e olan bağlılığını ve onun gösterdiği yolda devam etme kararlılığını sembolize eden özel tasarım masa takvimleri hediye edildi.