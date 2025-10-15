İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yolcu Akışını İyileştirme Projesi Tamamlandı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nda, yolcu memnuniyetini ve operasyonel verimliliği artırma hedefiyle yürütülen "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi" kapsamında, vergisiz alışveriş (duty free) alanının üçüncü faz çalışmaları tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ISG'de, yolcu memnuniyetini ve operasyonel verimliliği artırma hedefiyle yürütülen "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi" kapsamında, vergisiz alışveriş alanı da yenilendi.

Havalimanında yüksek büyüme hızı karşısında artan talebi karşılayabilmek adına gerçekleştirilen optimizasyon çalışmaları, yolcu trafiğini etkilemeden planlı şekilde yürütülüyor. Bu çalışmaların biri de İsviçre merkezli Avolta bünyesinde işletilen DUFRY mağazasının revizyonu oldu.

Havalimanında geçen yıldan beri devam eden "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi"ne paralel, gümrük vergisinden muaf duty free mağazaları da misafirlere benzersiz bir müşteri deneyimi yaşatmak adına modern bir konseptle yenilendi.

Bu kapsamda 4 bin 364 metrekarelik alanda oluşturulan "walk-through" (kesintisiz geçiş) konseptli yeni yapıyla yolcular, pasaport kontrolünün ardından çikolata, parfüm, kozmetik, konfeksiyon, elektronik cihazlar başta olmak üzere birçok ürünün yer aldığı mağazaların arasından geçerek biniş kapılarına yönlendiriliyor.

Yeni alan, uçağa gidişte havalimanının artan yolcu kapasitesine ve dinamik yapısına uygun modern bir atmosfer sağlıyor.

Havalimanında sadece fiziksel bir değişiklik değil, aynı zamanda yolcu memnuniyetine doğrudan katkı sunan stratejik bir adım olarak görülen projede, 4. fazın yıl sonunda tamamlanmasıyla büyük açılış gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

"Bekleme sürelerini verimli hale getirmeyi amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISG Teknik Hizmetler Direktörü Levent Çelik, "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi" kapsamındaki düzenlemelerden en önemlisini dış hatlar pasaport kontrol noktasında gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çelik, bu noktada güvenlik kontrol ve pasaport bankolarının yerlerini değiştirdiklerini aktararak, "Amacımız yolcuların öncelikli olarak pasaport kontrolünü tamamlamaları, rahatlıkla güvenlikten geçerek 'dwell time' diye tabir edilen bekleme sürelerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Dış hatlar pasaport kontrol noktasındaki renovasyonu gerçekleştirmek için daha önce arka kısımda yer alan duty free alanının sokak konseptiyle yolcuların kapılara yürüyüş güzergahına taşındığını vurgulayan Çelik, günlük yolcu operasyonlarını etkilemeden aylardır devam eden bu ticari alan revizasyonunun 3. fazının tamamlandığını aktardı.

Çelik, yeni düzenlemeyle dış hat kapısında güvenlik ve pasaport kontrollerinde yaşanan birikmelerin önüne geçildiğini ve bu bölgelerdeki sirkülasyonun hızlandırıldığını kaydederek, "Misafirler kontrol noktalarını geçtikten sonra hava tarafında özgürce duty free alışverişlerini yapabiliyor veya yeme-içme alanlarında konforlu vakit geçirebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün 3. fazın başarı hikayesine tanıklık ediyoruz"

DUFRY Mağazalar Müdürü Hakan H. Döker de gündüz saatlerinde stantlarda görevli personelin, zaman zaman gece mesaisi de yaparak büyük bir özveri ile revizyon projesini desteklediğini belirterek, şunları aktardı:

"Mağaza konseptinden önce Gate'lere yürüme yolunda sokak konseptine, sonrasında renovasyonun bu 3. fazında 'walk-through' konseptine imza atmış bulunuyoruz. Bu süreçte operasyonu sekteye uğratmadan, yolcuların akışını engellemeden duty free alışveriş alanında gece gündüz ciddi bir düzenleme sürecinden geçtik. Bu çalışmaları operasyon saatleri içinde, misafirlerimizin seyahat deneyimini etkilemeden yürütmek kolay olmadı. Bugün 3. fazın başarı hikayesine tanıklık ediyoruz."