Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi, İstanbul Havalimanı uçuşlar ertelendi mi SON DAKİKA?

Etkisini artıran olumsuz hava şartları hava trafiğini de sekteye uğrattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve şiddetli rüzgar uyarılarının ardından, 8 Ocak'ta İstanbul'daki iki ana havalimanında çok sayıda sefer için iptal uygulamasına gidildi. Sabiha Gökçen ile İstanbul Havalimanı çıkışlı bazı iç hat uçuşları, emniyet gerekçeleriyle çift yönlü olarak askıya alındı. Bu gelişmeler üzerine yolcular, "Uçuşlar iptal edildi mi?" ve "Hangi seferler son anda durduruldu?" sorularına yanıt aramaya başladı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA SINIRLI SAYIDA İPTAL VE GECİKME

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki güncel uçuş ekranları incelendiğinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle sınırlı sayıda iptal ve gecikme yaşandığı görüldü. Uluslararası hatlarda bir seferin tamamen iptal edildiği tespit edilirken, bazı uçuşların ise planlanan saatlerin gerisinde kaldığı kaydedildi. Örneğin, Brüksel varışlı bir uçuşta kalkış saati bir saati aşkın süreyle ileri alındı. Genel uçuş akışı devam etse de yolcuların gecikme ihtimaline karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDEN SON DURUM AÇIKLAMALARI

Türk Hava Yolları ile Pegasus Hava Yolları'nın resmi bilgilendirme kanallarında, 8 Ocak 2026 tarihine yönelik İstanbul merkezli uçuşlar için kapsamlı bir iptal ya da erteleme duyurusu yer almadı. Bununla birlikte, hava şartlarına bağlı olarak operasyonel planlamalarda anlık değişiklikler yapılabileceği vurgulandı. Yolcuların, seyahat öncesinde havayolu firmalarının mobil uygulamalarını ve havalimanlarındaki anlık uçuş ekranlarını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR

GÜNÜN ÖZETİ

• Pegasus Havayolları PC 2017 – Antalya – 15:35 – İptal

• AJet VF 3187 – Diyarbakır – 12:25 – İptal

• AJet VF 3270 – Nevşehir – 19:00 – İptal

• AJet VF 3076 – İzmir – 19:10 – İptal

• AJet VF 3036 – Antalya – 18:50 – İptal

İSTANBUL UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

İstanbul genelinde etkili olan fırtına ve kuvvetli rüzgar, özellikle iç hat seferlerinde iptallere neden oldu. İstanbul Havalimanı çıkışlı bazı uçuşların güvenlik gerekçesiyle programdan çıkarıldığı görüldü.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR

• 06:15 – Çukurova – İptal

• 06:40 – Gaziantep – İptal

• 11:20 – Gazipaşa-Alanya – İptal

• 11:20 – Samsun – İptal

• 12:10 – Denizli – İptal

• 12:35 – Koca Seyit (Edremit) – İptal

• 13:05 – Nevşehir – İptal

• 13:05 – Sinop – İptal

• 13:25 – İzmir – İptal

• 13:35 – Tokat – İptal

• 13:45 – Kahramanmaraş – İptal

• 15:05 – Kars – İptal

• 15:45 – Diyarbakır – İptal

• 16:45 – Antalya – İptal

• 21:20 – İzmir – İptal