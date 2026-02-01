Haberler

İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı

İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Güncelleme:
İstanbul Sabiha Gökçen-Tahran seferini gerçekleştiren AJet'e ait yolcu uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcu hemen hastaneye kaldırılırken sefer gecikmeli de olsa tamamlandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tahran'a gitmek üzere havalanan AJet uçağı, bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine rotasını Ankara'ya çevirdi.

ACİL DURUM KODUYLA İNİŞ YAPTI

Bu sabah saatlerinde gerçekleşen VF 183 sefer sayılı uçuşta, uçak Ankara hava sahasına ulaştığı sırada bir yolcu fenalaştı. Kabin ekibinin ilk müdahalesinin ardından pilotlar, zaman kaybetmeden "acil iniş" kodu (emergency) bildirerek Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş izni istedi.

YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz bir iniş gerçekleştiren uçakta, sağlık ekipleri hazır bekletildi. Rahatsızlanan yolcu, uçaktan alınarak ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi.

SEFER GECİKMELİ TAMAMLANDI

AJet'ten yapılan resmi açıklamada, yolcunun hastaneye sevkinin ardından uçağın operasyonuna devam ettiği belirtildi. Konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"VF 183 koduyla Sabiha Gökçen-Tahran seferini yapan uçağımız, rahatsızlanan yolcumuzun acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyması nedeniyle Ankara'ya iniş yapmıştır. Yolcumuzun tahliyesinin ardından uçağımız yeniden havalanmış ve Tahran'a inişini başarıyla gerçekleştirmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
