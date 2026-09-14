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Sabiha Gökçen'de 1 şişe suyun fiyatı dudak uçuklattı

Sabiha Gökçen'de 1 şişe suyun fiyatı dudak uçuklattı
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pet şişe suyun fiyatının 380 TL olması tepkileri de beraberinde getirdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pet şişe suyun 380 TL'ye satılması, yolcuların yoğun tepkisine neden oldu.

FAHİŞ FİYATLAR İSYAN ETTİRDİ

Güvenlik kontrolünün ardından alternatif alışveriş imkanı bulamayan vatandaşlar, temel bir insani ihtiyaç olan suyun bu fiyatlara ulaşmasını fırsatçılık olarak değerlendirdi.

Sosyal medyada gündem olan fahiş fiyatlar sonrası, havalimanlarına tavan fiyat uygulaması getirilmesi veya ücretsiz su çeşmelerinin artırılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Haberler.com
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