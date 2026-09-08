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Sabiha Gökçen Havalimanı 8 ayda 33,5 milyon yolcu ağırladı

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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yılın 8 ayında 33 milyon 489 bin yolcuya ev sahipliği yaptı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yılın 8 ayında 33 milyon 489 bin yolcuya ev sahipliği yaptı.

Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılın 8 ayında toplam 191 bin 749 uçuş ile 33 milyon 489 bin yolcuya hizmet verildi.

Haziran, temmuz ve ağustosu kapsayan 3 aylık yaz döneminde 79 bin 218 uçuş ile toplam 14 milyon 172 bin yolcu havalimanını kullandı.

Kaynak: AA
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