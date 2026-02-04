İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği yıldızın İstanbul'a geliş saati
Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini son anda iptal olma tehlikesi yaşarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle tamamladı. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız yıldızla 2,5 yıllık anlaşma sağladı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak bildirdi. Kante'nin saat 21.30'da Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması ve sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe için resmi imzayı atması bekleniyor.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız yıldızla 2,5 yıllık anlaşma sağlandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen bildirdi.
TRANSFER SON ANDA İPTALDEN DÖNDÜ
Kante transferinin, sürecin son aşamasında yaşanan bazı pürüzler nedeniyle iptal noktasına geldiği öğrenildi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle süreç yeniden hız kazandı ve transferin önündeki engeller aşıldı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, Kante transferini resmiyete kavuşturdu.
TFF KAYITLARI TAMAMLANDI
TFF'de yer alan lisans bilgilerine göre Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Kante'nin lisans işlemleri öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini de TFF'ye bildirdi. Bu işlemin ardından Fransız yıldızın lisansı resmen çıkarıldı.
İSTANBUL'A GELİYOR
N'Golo Kante'nin saat 21.30'da Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor. Yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe için resmi imzayı atacağı öğrenildi.