Sabiha Gökçen'in İspanya ağı Alicante ile genişliyor

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Pegasus Hava Yolları'nın İspanya'nın önemli turizm merkezlerinden Alicante'ye başlattığı direkt seferlerle Avrupa uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. ISG'nin İspanya'daki 5. uçuş noktası olacak Alicante hattı ile yolcular, İspanya'nın Akdeniz kıyısındaki en önemli destinasyonlarından Costa Blanca bölgesine doğrudan ulaşım imkanına kavuşacak.

Pegasus Hava Yolları tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Alicante-Elche Miguel Hernndez Havalimanı arasında haftada 4 frekans olarak gerçekleştirilecek direkt uçuşlar, Türkiye ile İspanya arasındaki hava ulaşımı alternatiflerini artırırken, iki ülke arasındaki turizm ve ticari bağların güçlenmesine de katkı sağlayacak. Yaklaşık 4 saat 10 dakika sürecek uçuşlarla Alicante, İstanbul'dan doğrudan erişilebilen yeni bir Akdeniz destinasyonu olarak yolcuların hizmetine sunulacak.

Alicante hattı özel törenle açıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı ile Alicante arasındaki bu yeni stratejik bağlantının duyurulması amacıyla özel bir açılış etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen törene, havalimanı ve havayolu yönetiminden üst düzey isimlerin yanı sıra diplomatik ve ticari temsilciler de yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte, Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek ve Operasyon Direktörü Ali Mehmet Uyar'ın yanı sıra Pegasus üst yönetiminden Satış Direktörü Emre Pekesen ve Satış Müdürü Burcu Alın Ardalı yer aldı. Ayrıca, İspanya Turizm Ofisi Temsilcisi Eren Lea Karslı ile Ticaret Ofisi Türkiye Temsilcisi M. Gizem Meral de törene katıldı. Açılış törene katılan yetkililer, iki ülke arasındaki bu yeni köprünün, turizm ve ticaret bağlarını daha da güçlendireceğine vurgu yaptı.

Hat açılışı kapsamında terminalde Alicante ve İspanya temasını yansıtan özel bir karşılama atmosferi oluşturuldu. Kontuar alanında yolculara seyahat deneyimini renklendiren serinletici el fanları ve hat açılışına özel hediyelikler dağıtıldı. Yolcuların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, yeni destinasyonun Akdeniz ruhunu terminale taşıyan sıcak bir uğurlama deneyimine dönüştü.

Costa Blanca'nın kapısı: Alicante

İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Alicante; Akdeniz kıyısındaki konumu, tarihi dokusu, uzun sahil şeridi ve yıl boyunca güneşli iklimiyle Avrupa'nın önde gelen tatil merkezleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 340 bin nüfusa sahip şehir, çevresindeki yerleşim alanlarıyla birlikte 750 bine yaklaşan nüfusu ve güçlü turizm ekonomisiyle dikkat çekiyor. Şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Alicante-Elche Miguel Hernndez Havalimanı, yalnızca Alicante'ye değil; Benidorm, Torrevieja, Elche ve Costa Blanca kıyı şeridindeki birçok önemli turizm noktasına erişim sağlıyor. Santa Brbara Kalesi, Explanada de Espaa, Barrio de Santa Cruz, Tabarca Adası, Alicante Arkeoloji Müzesi ve Çağdaş Sanat Müzesi gibi önemli ziyaret noktalarına ev sahipliği yapan şehir, Akdeniz kültürü ve yaşam tarzıyla yıl boyunca farklı yolcu segmentlerine hitap ediyor.

Güçlü turizm ve bağlantı potansiyeli

Alicante, yalnızca turistik çekiciliğiyle değil, aynı zamanda uluslararası yerleşik nüfusu, liman faaliyetleri ve gayrimenkul yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Costa Blanca bölgesinin merkezi konumundaki şehir, hem doğrudan hem de bağlantılı yolcu trafiği açısından önemli bir potansiyel barındırıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın geniş destinasyon ağı sayesinde Alicante kalkışlı yolcular, İstanbul üzerinden Türkiye iç hatları başta olmak üzere Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar ve Orta Asya'daki birçok noktaya kolaylıkla bağlantı sağlayabilecek. Bu sayede hat yalnızca İstanbul ile Alicante arasındaki doğrudan yolcu trafiğini değil, bağlantılı yolcu potansiyelini de destekleyecek.

Avrupa ağında yeni bir adım

Alicante hattının devreye alınmasıyla birlikte İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İspanya pazarındaki varlığını daha da güçlendirirken Avrupa uçuş ağını yeni destinasyonlarla çeşitlendirmeyi sürdürüyor. İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı, modern altyapısı, metro ve otoyol bağlantıları ile her yıl milyonlarca yolcuya hizmet verirken, yeni Alicante hattının havalimanının Avrupa pazarındaki büyümesine ve Akdeniz destinasyonlarındaki erişim çeşitliliğine katkı sağlaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı