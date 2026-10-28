Sabiha Gökçen Havalimanı kontrol kulesi 29 Ekim'de kırmızı-beyaz ışıklandırılacak

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Türkiye'nin ve Avrupa'nın en kritik havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünde anlamlı bir görsel şölene ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki hava trafik kontrol kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gökyüzüne taşımak amacıyla kırmızı ve beyaz renklerle aydınlatılacak. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ bünyesinde yürütülen bu özel çalışma kapsamında kule, bayram boyunca Türk bayrağının şanlı renklerine bürünecek. Bu özel ışıklandırma, havalimanını kullanan binlerce yolcudan çevre güzergahlara kadar geniş bir alandan net bir şekilde izlenebilecek.

Bağımsızlık ruhu gökyüzünde

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının aziz hatırasına ithafen gerçekleştirilen bu ışıklandırma ile HEAŞ, Cumhuriyet'in sarsılmaz değerlerini ve bağımsızlık ruhunu hissettirmeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı