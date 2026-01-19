Uçuşlar iptal mi, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de hangi uçuşlar iptal oldu?

Pegasus ve AJet'in 19 Ocak 2026 Pazartesi günü için iptal ettiği uçuşlar yoğun ilgi görüyor. İstanbul'da pazar günü başlayan ve zamanla şiddetini artıran kar yağışı, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Bu gelişmelerin ardından "Pegasus ve AJet uçuşları durduruldu mu?" sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamalara göre, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde her iki hava yolu da bazı iç ve dış hat seferlerini iptal etti. Paylaşılan bilgilere göre AJet 27, Pegasus ise 43 uçuşunu programdan çıkardı. Peki, hangi hatlarda uçuşlar iptal edildi? İşte 19 Ocak 2026 tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı Pegasus ve AJet iptal seferleri sorgulama ekranı…

İSTANBUL KALKIŞLI UÇUŞLARDA RÖTAR VE İPTALLER ARTTI

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı ve elverişsiz hava şartları, hava ulaşımında aksamalara yol açtı. Bazı uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştirilirken, çok sayıda sefer ise tamamen iptal edildi. Bu gelişmelerin ardından "Pegasus uçuş iptali", "THY uçuşlar iptal mi?" ve "AJet iptal edilen seferler" gibi aramalar internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. Yolcular, iptal edilen uçuşların detaylı listesini öğrenmeye çalışıyor.

19 OCAK 2026 İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR AÇIKLANDI

İstanbul genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak 2026 tarihli iptal edilen uçak seferleri hava yolu şirketleri tarafından duyuruldu. AJet ve Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşların gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. Türk Hava Yolları (THY) ise İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan seferlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. İç ve dış hat yolcuları, uçuşlarının durumunu öğrenmek için iptal listelerine yöneldi.

SABİHA GÖKÇEN VE İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞ DURUMU

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat edecek yolcular, AJet ve Pegasus'un iptal ettiği seferleri yakından takip ediyor. İstanbul Havalimanı kalkışlı uçuşları bulunan yolcular ise özellikle THY'nin iptal kararlarını araştırıyor. Hava koşullarının seyrine göre yeni iptallerin yaşanabileceği belirtiliyor.

AJET İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR

AJet cephesinden konuyla ilgili resmi açıklama geldi. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda 18 ve 19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları tarafından ise şu ana kadar 19 Ocak tarihli uçuş iptallerine ilişkin net bir liste paylaşılmadı. Ancak İstanbul Havalimanı'ndaki seferler için yolcuların resmi kanallar üzerinden güncel uçuş bilgilerini takip etmeleri gerektiği belirtildi.

