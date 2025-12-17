Haberler

Sabiha Gökçen'den Mısır'a iki yeni destinasyon: Luksor ve Marsa Alam'a uçuşlar başladı

Sabiha Gökçen'den Mısır'a iki yeni destinasyon: Luksor ve Marsa Alam'a uçuşlar başladı
Güncelleme:
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Mısır'ın Luksor ve Marsa Alam şehirlerine haftada iki gün uçuşlar düzenlenmeye başlandı. Bu yeni hatlarla birlikte Pegasus'un Mısır operasyonlarına önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (ISG), Mısır'ın öne çıkan iki destinasyonu Luksor ve Marsa Alam şehirlerine uçuşlar başladı. Pegasus Hava Yolları, İskenderiye, Hurgada, Kahire ve Şarm El-Şeyh'in ardından Mısır'daki beşinci ve altıncı destinasyonları olan Luksor ve Marsa Alam'a haftada iki gün karşılıklı sefer düzenleyecek.

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, erişilebilir seyahati daha fazla noktaya ulaştırma hedefiyle uçuş ağını genişletmeyi sürdürüyor. 113 dış hat, 39 iç hat olmak üzere toplamda 53 ülkede 152 destinasyona uçuşun gerçekleştiği İstanbul Sabiha Gökçen, gerçekleştirdiği iş birlikleriyle ilgi çekici destinasyonları İstanbul'a doğrudan bağlayan stratejik bir 'hub' olmaya devam ederken Luksor ve Marsa Alam bağlantılarıyla eğlence turizmi ağını da güçlendirmiş oldu. Yeni destinasyonlar olan Luksor ve Marsa Alam'ın açılmasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye aktarmalı seyahatlerde önemli bir rol üstleniyor. Bu hatlar, Pegasus'un geniş uçuş ağı sayesinde özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Kafkasya bölgelerinden Mısır'a doğru güçlü bir yolcu akışı sağlamayı amaçlarken, bu stratejik açılışla birlikte, Mısır operasyonlarına güçlü bir katkı sağlanması ve toplamda 10 bin ilave yolcu taşınması hedefleniyor. Bu hedef, ISG'nin küresel bağlantı kapasitesini daha da ileriye taşıdığının bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor.

Kültürün kalbi Luksor ve Kızıldeniz'in gizli cenneti Marsa Alam

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karnak Tapınağı ve Krallar Vadisi'ne ev sahipliği yapan Luksor, Mısır'ın tarih ve kültür turizminin merkezi konumunda bulunuyor. "Dünyanın en büyük açık hava müzesi" olarak kabul edilen şehir, yıl boyunca yüksek ziyaretçi talebiyle dikkat çekiyor. Avrupa'dan kültür turizmine yönelik artan ilgi, Pegasus'un Luksor hattını stratejik açıdan önemli bir noktaya taşıyor. Öte yandan, Kızıldeniz'in eşsiz mercan resiflerine sahip Marsa Alam, sualtı dünyasının en özel dalış noktalarından Dolphin House ve Elphinstone Reef ile tanınıyor. "Mısır'ın Maldivleri" temasıyla tanınan ve özellikle Avrupa pazarında kış sezonunda popüler olan bu resort destinasyonu, Pegasus'un tatil turizmine yönelik uçuş ağını güçlendiriyor. Marsa Alam hattı, Hurgada ve Şarm El Şeyh'e alternatif olarak Pegasus'a premium bir tatil noktası kazandırıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
