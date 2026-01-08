Haberler

Görüntü Sabiha Gökçen'den! Uçak pistin üzerinde askıda kaldı

Görüntü Sabiha Gökçen'den! Uçak pistin üzerinde askıda kaldı
Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağış ve fırtına, hava trafiğinde de aksamalara neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle pisti pas geçti.

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgâr ve yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, hava trafiğinde de zor anlar yaşandı.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak üzere alçalan bir uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle pisti pas geçti. Pistin üzerinde bir süre askıda kalan uçakta zor anlar yaşandı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Uçağın iniş sırasında yaşadığı zor anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde uçağın piste yaklaşmasının ardından yeniden yükselerek inişten vazgeçtiği anlar yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
