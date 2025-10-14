Kocaelispor deplasmana gidecek uygun uçak bulamadı, çareyi bakın nasıl buldu

Süper Lig ekibi Kocaelispor, bu hafta ligde oynanacak Konyaspor karşılaşması için farklı bir ulaşım tercihinde bulundu.

KONYAYA TREN İLE GİDECEKLER

Kocaelispor yönetimi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Konya'ya uygun uçuş saatlerinin bulunmaması nedeniyle deplasmana uçakla gitmeme kararı aldı. Yeşil-siyahlı ekibin, Konya'ya Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat edeceği belirtildi.

TREN CUMA GÜNÜ SAAT 13:16'DA

Kocaelispor kafilesi, Cuma günü saat 13.16'da YHT ile yola çıkacak ve Konya'ya varışın ardından kampa girecek. Maçın ardından ise Selçuklu Garı'ndan saat 18.43'te hareket edecek trenle geri dönüş yapılacak. İzmit'ten Konya'ya trenle ulaşım süresi yaklaşık 3 saat 20 dakika sürüyor.

SELÇUK İNAN: DAHA KONFORLU

Takımın teknik direktörü Selçuk İnan, bu ulaşım tercihiyle ilgili konuşarak, "Daha konforlu olacağını düşünüyoruz. Uçak saatleri bize pek uymuyordu, yolculuk uzuyordu. Ayrıca halkla iç içe olmak, birlikte seyahat etmek de farklı bir deneyim olabilir. Oyuncularımızla bu fikri paylaştık, olumlu karşıladılar. Güzel bir yolculuk olacağını umuyorum.'' dedi.