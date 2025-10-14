Haberler

Kocaelispor deplasmana gidecek uygun uçak bulamadı, çareyi bakın nasıl buldu
Güncelleme:
Kocaelispor, Sabiha Gökçen'den Konya'ya uygun saatli uçak bulamadığı için yeni bir rota oluşturdu. Yeşil-siyahlılar, Konya deplasmanına Yüksek Hızlı Tren ile gitme kararı aldı. Konuyla ilgili konuşan teknik direktör Selçuk İnan, "Daha konforlu olacağını düşünüyoruz. Uçak saatleri bize pek uymuyordu, yolculuk uzuyordu. Halkla iç içe olmak, birlikte seyahat etmek de farklı bir deneyim.'' dedi.

Süper Lig ekibi Kocaelispor, bu hafta ligde oynanacak Konyaspor karşılaşması için farklı bir ulaşım tercihinde bulundu.

KONYAYA TREN İLE GİDECEKLER

Kocaelispor yönetimi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Konya'ya uygun uçuş saatlerinin bulunmaması nedeniyle deplasmana uçakla gitmeme kararı aldı. Yeşil-siyahlı ekibin, Konya'ya Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat edeceği belirtildi.

TREN CUMA GÜNÜ SAAT 13:16'DA

Kocaelispor kafilesi, Cuma günü saat 13.16'da YHT ile yola çıkacak ve Konya'ya varışın ardından kampa girecek. Maçın ardından ise Selçuklu Garı'ndan saat 18.43'te hareket edecek trenle geri dönüş yapılacak. İzmit'ten Konya'ya trenle ulaşım süresi yaklaşık 3 saat 20 dakika sürüyor.

SELÇUK İNAN: DAHA KONFORLU

Takımın teknik direktörü Selçuk İnan, bu ulaşım tercihiyle ilgili konuşarak, "Daha konforlu olacağını düşünüyoruz. Uçak saatleri bize pek uymuyordu, yolculuk uzuyordu. Ayrıca halkla iç içe olmak, birlikte seyahat etmek de farklı bir deneyim olabilir. Oyuncularımızla bu fikri paylaştık, olumlu karşıladılar. Güzel bir yolculuk olacağını umuyorum.'' dedi.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErdinç:

Mantıklı olanı yapmışlar.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Mangırlar bitmeden yapin bu işleri! Para bitince duygusala baglamayin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bırak şimdi. Para yetmedi , trene mecbur kaldık denilmiyor da. Ligden çekilme aşamasına gelen takım da zor durumdaydı. Takımları bu duruma düşürenler ne diyorlar acaba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
