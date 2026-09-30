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İstanbul Havalimanı ağustosta 8,6 milyon yolcuyla Avrupa'da zirveye çıktı

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ACI EUROPE'nin ağustos raporuna göre İstanbul Havalimanı yüzde 3 artışla 8,6 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Sabiha Gökçen yüzde 9,5 artışla kategorisinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olurken, İstanbul Havalimanı kargoda Avrupa lideri oldu.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, ağustos ayında yolcu trafiğindeki performanslarıyla Avrupa havacılık sektöründe zirvede yer aldı.

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI EUROPE) ağustos ayı hava trafik raporuna göre İstanbul Havalimanı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 8,6 milyon yolcuya hizmet verdi.

İstanbul Havalimanı, bu performansıyla yaz döneminde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Londra Heathrow ağustosta 7,9 milyon, Paris Charles de Gaulle ise 6,9 milyon yolcu ağırladı.

Avrupa genelindeki havalimanlarında yolcu trafiği temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9, ağustosta yüzde 3,1 arttı. Türkiye'deki havalimanlarında ağustos ayındaki artış ise yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

Sabiha Gökçen büyümede ilk sırada

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da yolcu trafiğindeki büyüme oranıyla Avrupa'nın önde gelen havalimanlarını geride bıraktı.

Yıllık 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren "major" kategorisinde yer alan Sabiha Gökçen'in yolcu trafiği, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı.

Sabiha Gökçen bu oranla kategorisinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olurken, onu yüzde 4,9 ile Madrid, yüzde 4,5 ile Barselona, yüzde 3 ile İstanbul Havalimanı ve yüzde 1,4 ile Roma Fiumicino izledi.

İstanbul Havalimanı kargoda da Avrupa lideri

İstanbul Havalimanı, yolcu trafiğinin yanı sıra hava kargoda da Avrupa'da öne çıktı.

Avrupa havalimanlarındaki hava kargo trafiği ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 azalırken, İstanbul Havalimanı'ndaki kargo trafiği yüzde 18,1 arttı.

İstanbul Havalimanı, böylece Avrupa'nın en fazla kargo trafiğine sahip 10 havalimanı arasında en yüksek büyümeyi kaydederken, toplam kargo hacminde de ilk sırada yer aldı.

ACI EUROPE'nin aylık trafik verileri, 450'den fazla havalimanını kapsıyor ve Avrupa havalimanı trafiğinin yüzde 95'inden fazlasını temsil ediyor.

Kaynak: AA
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