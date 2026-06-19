Kadıköy'de metro raydan çıktı, yolcular raylardan yürüyerek tahliye edildi
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen hattında sefer yapan metro, Bostancı İstasyonu'nda raydan çıktı. Yolcular raylar üzerinden yürütülerek tahliye edildi, seferlerde aksama yaşandı.
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı hattında sefer yapan tren, Bostancı İstasyonu'nda raydan çıktı. Olay sonrası yolcular raylar üzerinden yürütülerek tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Bostancı İstasyonu'nda, Sabiha Gökçen Havalimanı yönüne giden metro raydan çıktı. Olayın ardından seferlerde aksama yaşanırken, trende bulunan yolcular görevlilerin gözetiminde raylar üzerinden yürütülerek güvenli alana tahliye edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı