SABİHA GÖKÇEN SON DAKİKA 19 OCAK PEGASUS - AJET İPTAL EDİLEN SEFERLER: Sabiha Gökçen Havalimanı uçak seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 Ocak itibarıyla uçuş planlarında önemli değişiklikler yaşanıyor. İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, hem Pegasus hem de AJet uçuşlarını etkiledi. Yolcular, sefer iptalleri ve gecikmeler konusunda güncel bilgilere ulaşmak için dikkatli olmalı. Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı uçak seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi? Detaylar...

SABİHA GÖKÇEN SON DAKİKA!

Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı birçok uçuş iptal edildi. Havayolu şirketleri, sosyal medya ve resmi kanallardan yolcuları bilgilendirmeye devam ediyor.

19 OCAK PEGASUS İPTAL EDİLEN SEFERLER

Pegasus Havayolları, 18-19 Ocak tarihli uçuşlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle kısıtlamalara gidildiğini duyurdu. Havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz."

Yolcular, Pegasus'un resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden iptal edilen uçuşlarını kolaylıkla sorgulayabilir ve alternatif uçuş seçeneklerini değerlendirebilir.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇAK SEFERLER İPTAL Mİ?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iptaller yalnızca Pegasus ile sınırlı değil. AJet'in açıklamasına göre, 18-19 Ocak tarihlerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle 38 sefer iptal edildi. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada:

"İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18 -19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir."

ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, havalimanındaki uçuş planlarında ciddi bir aksamanın yaşandığını ortaya koyuyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

İptal edilen seferler konusunda hem Pegasus hem de AJet'in resmi açıklamaları yolcular için kritik öneme sahip. İptal edilen uçuşlara dair detaylı bilgilere ulaşmak için havayolu şirketlerinin web siteleri ve mobil uygulamaları güncel olarak takip edilmeli.

Havalimanı yönetimi HEAŞ da uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. Açıklamaya göre:

2 pist, 8 apron ve 56 taksiyolunda kar ve buzla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Araç servis yolları ve park alanlarını kapsayan yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda operasyonlar sürüyor.

72 özel donanımlı araç ve 125 kişilik uzman ekip, uçuş emniyetini sağlamak için 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Bu önlemler sayesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş güvenliğini maksimum seviyede tutmayı hedefliyor.

SON DAKİKA UYARISI

Havalimanı kullanıcıları, uçuşlarıyla ilgili güncel durumu kontrol etmeden yola çıkmamalı. Özellikle İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, iptal ve gecikmelerin artabileceği belirtiliyor. Yolcular, hem Pegasus hem de AJet'in resmi kanallarını takip ederek planlarını güncellemelidir.