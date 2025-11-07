Haberler

İstanbul Sabiha Gökçen'den Mısır'a Yeni Uçuşlar Başladı

İstanbul Sabiha Gökçen'den Mısır'a Yeni Uçuşlar Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Mısır'ın Luksor ve Marsa Alam şehirlerine yeni uçuşlara başladı. ISG, erişilebilir seyahati artırma hedefiyle uçuş ağını genişleterek, Mısır'a yolcu akışını sağlamayı amaçlıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen'den (ISG), Mısır'ın Luksor ve Marsa Alam şehirlerine uçuşlar başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ISG, erişilebilir seyahati daha fazla noktaya ulaştırma hedefiyle uçuş ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Dış hatta 113, iç hatta 39 olmak üzere toplamda 53 ülkede 152 destinasyona uçuşun gerçekleştiği ISG, işbirlikleriyle destinasyonları İstanbul'a doğrudan bağlayan stratejik bir "hub" olmaya devam ediyor.

Luksor ve Marsa Alam'ın açılmasıyla ISG, Türkiye aktarmalı seyahatlerde önemli rol üstleniyor. Söz konusu hatlar, Pegasus'un geniş uçuş ağı sayesinde özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Kafkasya bölgelerinden Mısır'a doğru yolcu akışı yaratmayı amaçlarken, açılışla birlikte, Mısır operasyonlarına güçlü bir katkı sağlanması ve toplamda 10 bin ilave yolcu taşınması hedefleniyor.

Hedef, ISG'nin küresel bağlantı kapasitesini daha da ileriye taşıdığının bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karnak Tapınağı ve Krallar Vadisi'ne ev sahipliği yapan Luksor, Mısır'ın tarih ve kültür turizminin merkezi konumunda bulunuyor. Şehir, yıl boyunca yüksek ziyaretçi talebiyle dikkat çekiyor. Avrupa'dan kültür turizmine yönelik artan ilgi, Pegasus'un Luksor hattını stratejik açıdan önemli bir noktaya taşıyor.

Kızıldeniz'in mercan resiflerine sahip Marsa Alam, sualtı dünyasının özel dalış noktalarından Dolphin House ve Elphinstone Reef ile tanınıyor. Özellikle Avrupa pazarında kış sezonunda popüler olan bu destinasyon, Pegasus'un tatil turizmine yönelik uçuş ağını güçlendiriyor.

Marsa Alam hattı, Hurgada ve Şarm El Şeyh'e alternatif olarak Pegasus'a premium bir tatil noktası kazandırıyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den Netanyahu ve 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının annesinden kafaları karıştıran sözler

Günlerdir kayıplar! Annesinden kafaları karıştıran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor

Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor

Çöp krizi istilaya dönüştü, şehir dört koldan ilaçlanıyor
Bahis skandalı sonrası TFF'de deprem: 45 isim istifa etti

Bahis skandalı sonrası TFF'de istifa depremi
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
AB'den Putin'i kızdıracak vize hamlesi

AB'den Putin'i kızdıracak vize hamlesi
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Böyle esnaflar da var! Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti

Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.