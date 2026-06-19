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Bostancı'da metro raydan çıktı; yolcular tahliye edildi

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Kadıköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan metro, Bostancı Durağı'nda raydan çıktı. Yolcular tahliye edilirken, seferler Maltepe-Sabiha Gökçen arasında yapılıyor.

KADIKÖY ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer gerçekleştiren metro, Bostancı Durağı'nda raydan çıktı. Yolcular tahliye edildi.

Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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