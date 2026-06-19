Bostancı'da metro raydan çıktı; yolcular tahliye edildi
Kadıköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan metro, Bostancı Durağı'nda raydan çıktı. Yolcular tahliye edilirken, seferler Maltepe-Sabiha Gökçen arasında yapılıyor.
KADIKÖY ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer gerçekleştiren metro, Bostancı Durağı'nda raydan çıktı. Yolcular tahliye edildi.
Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı