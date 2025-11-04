Sabiha Gökçen uçağında korku dolu anlar! Kabin ekibinin anonsu tüyler ürpertti

Köln'den İstanbul'a gelen Ajet uçağında korku dolu anlar yaşandı. Yolcu uçağında, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle teknik arıza meydana geldi.

AJT UÇAĞINDA TEHLİKE UCUZ ATLATILDI

Uçak emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Yerden metrelerce yükseklikte yolcuların ölümle burun buruna geldiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kabin ekibinin, "Çarpmaya hazır olun." diye yolcuları uyardıktan sonra, çarpma pozisyonunda durulması gereken pozisyonu gösterdiği duyuldu.

AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yeşilkaya şunları söyledi: "2 Kasım Pazar günü VF-90 koduyla Köln-İstanbul seferini yapan uçağımızda, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala teknik bir problem meydana gelmiştir. Gerekli prosedürler uygulanarak, misafirlerimize uçuş emniyeti çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve herhangi bir sorun yaşanmadan seferini tamamlamıştır."