Haberler

Sabiha Gökçen uçağında korku dolu anlar! Kabin ekibinin anonsu tüyler ürpertti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Köln-İstanbul seferini yapan AJet uçağında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş esnasında arıza meydana geldi. Uçak emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirirken, korku dolu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kabin ekibinin, "Çarpmaya hazır olun." diyerek yolcuları uyardığı görüldü.

  • AJet uçağı Köln'den İstanbul'a giderken Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala teknik arıza meydana geldi.
  • Uçak emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
  • Kabin ekibi yolculara 'Çarpmaya hazır olun' diye uyarıda bulundu ve çarpma pozisyonu gösterdi.

Köln'den İstanbul'a gelen Ajet uçağında korku dolu anlar yaşandı. Yolcu uçağında, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle teknik arıza meydana geldi.

AJT UÇAĞINDA TEHLİKE UCUZ ATLATILDI

Uçak emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Yerden metrelerce yükseklikte yolcuların ölümle burun buruna geldiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kabin ekibinin, "Çarpmaya hazır olun." diye yolcuları uyardıktan sonra, çarpma pozisyonunda durulması gereken pozisyonu gösterdiği duyuldu.

AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yeşilkaya şunları söyledi: "2 Kasım Pazar günü VF-90 koduyla Köln-İstanbul seferini yapan uçağımızda, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala teknik bir problem meydana gelmiştir. Gerekli prosedürler uygulanarak, misafirlerimize uçuş emniyeti çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve herhangi bir sorun yaşanmadan seferini tamamlamıştır."

Sabiha Gökçen uçağında korku dolu anlar! Kabin ekibinin anonsu tüyler ürpertti

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 542.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Altında her şey alt üst oldu! Dev bankalardan açıklamalar peş peşe

Altında her şey alt üst oldu! Dev bankalardan açıklamalar peş peşe
ABD'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor

ABD gözünü buraya dikti! Altın, elmas ve petrol fışkırıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Lider el değiştirdi

1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Lider el değiştirdi
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.