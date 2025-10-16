Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında biri intihar mı etti? Kadıköy metrosunda intihar olayı ne zaman, saat kaçta oldu?

Kadıköy- Sabiha Gökçen metro hattında Gülsuyu istasyonunda gerçekleşen bir intihar girişimi, metro seferlerinin aksamasına neden oldu. İntihar eden bir kişi olduğu yönünde net bir bilgi paylaşılmasa da, yaşanan olay hat üzerinde geçici bir duraksamaya yol açtı. Komu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KADIKÖY METROSUNDA BİRİ İNİTHAR MI ETTİ?

Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında, Gülsuyu istasyonunda bir vatandaşın intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. Ancak olayın intihar girişimi olduğu belirtilmiş, intiharın gerçekleştiğine dair bir bilgi verilmemiştir. Yani yaşanan olay, kişinin intihar etmeye çalışması şeklindedir; intiharın tamamlandığına dair bir açıklama veya bilgi yoktur. Bu girişim nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşanmıştır.

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Olay, Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında seferlerin aksamasına neden olacak şekilde gerçekleşmiştir. Kesin tarih verilmemekle birlikte, olayın haberde geçtiği gün yaşandığı anlaşılmaktadır. Yani olay oldukça güncel ve yakın zamanda gerçekleşmiştir.

SAAT KAÇTA OLDU?

Metinde olayın tam saati belirtilmemiştir. Ancak seferlerin durması, raylardan yürüyerek istasyona ulaşma gibi yoğunlukların yaşandığı durum, genellikle yoğun saatlerde yani gündüz veya akşam saatlerinde gerçekleşmiş olabilir. Yine de haber metninde spesifik bir saat bilgisi yer almamaktadır.