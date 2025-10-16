Haberler

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında biri intihar mı etti? Kadıköy metrosunda intihar olayı ne zaman, saat kaçta oldu?

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında biri intihar mı etti? Kadıköy metrosunda intihar olayı ne zaman, saat kaçta oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında Gülsuyu istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle metro seferlerinde ciddi aksaklıklar yaşandı. Peki, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında biri intihar mı etti? Kadıköy metrosunda intihar olayı ne zaman, saat kaçta oldu?

Kadıköy- Sabiha Gökçen metro hattında Gülsuyu istasyonunda gerçekleşen bir intihar girişimi, metro seferlerinin aksamasına neden oldu. İntihar eden bir kişi olduğu yönünde net bir bilgi paylaşılmasa da, yaşanan olay hat üzerinde geçici bir duraksamaya yol açtı. Komu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KADIKÖY METROSUNDA BİRİ İNİTHAR MI ETTİ?

Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında, Gülsuyu istasyonunda bir vatandaşın intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. Ancak olayın intihar girişimi olduğu belirtilmiş, intiharın gerçekleştiğine dair bir bilgi verilmemiştir. Yani yaşanan olay, kişinin intihar etmeye çalışması şeklindedir; intiharın tamamlandığına dair bir açıklama veya bilgi yoktur. Bu girişim nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşanmıştır.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında biri intihar mı etti? Kadıköy metrosunda intihar olayı ne zaman, saat kaçta oldu?

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Olay, Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında seferlerin aksamasına neden olacak şekilde gerçekleşmiştir. Kesin tarih verilmemekle birlikte, olayın haberde geçtiği gün yaşandığı anlaşılmaktadır. Yani olay oldukça güncel ve yakın zamanda gerçekleşmiştir.

SAAT KAÇTA OLDU?

Metinde olayın tam saati belirtilmemiştir. Ancak seferlerin durması, raylardan yürüyerek istasyona ulaşma gibi yoğunlukların yaşandığı durum, genellikle yoğun saatlerde yani gündüz veya akşam saatlerinde gerçekleşmiş olabilir. Yine de haber metninde spesifik bir saat bilgisi yer almamaktadır.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.