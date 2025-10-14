Haberler

Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda İntihar Girişimi Nedeniyle Aksama

Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda İntihar Girişimi Nedeniyle Aksama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda İntihar Girişimi Nedeniyle Aksama
Haber Videosu

Gülsuyu istasyonunda bir kişinin intihar girişimi nedeniyle Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda seferler gecikmeli olarak yapıldı. Yolcular, duraklar arasında raylar üzerinde yürüyerek en yakın istasyona ulaşmaya çalıştı.

Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, istasyonlar arasında duran araçlardan inen yolcuların raylarda yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Metro hattının Gülsuyu istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle metro seferlerinde aksama meydana geldi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı Gülsuyu istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Seferlerdeki aksama nedeniyle istasyonlar arasında duran metrolardan inen yolcular, raylar üzerinden en yakın istasyona yürüdü.

Yolcuların raylarda yürüdüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.