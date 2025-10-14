Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda İntihar Girişimi Nedeniyle Aksama

Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, istasyonlar arasında duran araçlardan inen yolcuların raylarda yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Metro hattının Gülsuyu istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle metro seferlerinde aksama meydana geldi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı Gülsuyu istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Seferlerdeki aksama nedeniyle istasyonlar arasında duran metrolardan inen yolcular, raylar üzerinden en yakın istasyona yürüdü.

Yolcuların raylarda yürüdüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.