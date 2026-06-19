Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu seferlere başladı mı, Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu açıldı mı?

Kadıköy– Sabiha Gökçen metrosunda meydana gelen aksaklığın ardından “seferler başladı mı, metro açıldı mı?” soruları gündeme geldi. İstanbul’da ulaşımı etkileyen gelişme sonrası hatla ilgili son durum yakından takip ediliyor.

KADIKÖY–SABİHA GÖKÇEN METRO HATTINDA RAYDAN ÇIKMA

İstanbul’da Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan M4 metro hattında Bostancı durağında raydan çıkma olayı meydana geldi. Yaşanan olay sonrası hat üzerinde seferler kısmen durduruldu.