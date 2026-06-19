Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu seferlere başladı mı, Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu açıldı mı?
Kadıköy–Sabiha Gökçen Metro Hattı’nda yaşanan teknik arıza sonrası seferlerin yeniden başlayıp başlamadığı merak konusu oldu. Yolcular, hattın açılıp açılmadığını ve normal sefer düzenine dönüp dönmediğini araştırıyor.
Kadıköy– Sabiha Gökçen metrosunda meydana gelen aksaklığın ardından “seferler başladı mı, metro açıldı mı?” soruları gündeme geldi. İstanbul’da ulaşımı etkileyen gelişme sonrası hatla ilgili son durum yakından takip ediliyor.
KADIKÖY–SABİHA GÖKÇEN METRO HATTINDA RAYDAN ÇIKMA
İstanbul’da Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan M4 metro hattında Bostancı durağında raydan çıkma olayı meydana geldi. Yaşanan olay sonrası hat üzerinde seferler kısmen durduruldu.
YOLCULAR TÜNELDE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI
Kaza sırasında metroda bulunan yolcular, kendi imkânlarıyla trenden çıktıktan sonra bir süre tünelde yürümek zorunda kaldı. Yaşanan panik anları dikkat çekti.
3 KİŞİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin incelemeler devam ediyor.
SEFERLERDE SON DURUM
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin Maltepe–Sabiha Gökçen istasyonları arasında sürdürüldüğü bildirildi. Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
AÇIKLAMA GELDİ
Metro İstanbul açıklamasında “Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.
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