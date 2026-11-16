Sabiha Gökçen'de 125 kişilik karla mücadele ekibi 97 araçla 7/24 nöbet tutuyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda zorlu kış şartlarında pistleri iniş ve kalkışa hazır tutmak için çalışan 125 personelden oluşan ekip, 7 gün 24 saat mesai yapıyor.

Karlı ve soğuk havalarda uçuş operasyonlarının kesintisiz ve güvenle devam edebilmesi için çalışan meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'ye (HEAŞ) bağlı ekipler tam donanımlı ve modern 97 araçla eylülden mart ayı sonuna kadar her an kar yağacakmış gibi nöbet bekliyor.

HEAŞ Apron Yönetim Şefi Emre İnci, 2026-2027 kış sezonu kar ve kışla mücadele gece tatbikatında AA muhabirine çalışmaları anlattı.

İnci, sorumluluk alanlarında kalan 3 bin ila 3 bin 500 metre uzunluğundaki 2 pist, 56 taksi yolu, 8 apron ve yaklaşık 3 milyon metrekare kaplamalı sahada 97 araç ve 125 kişilik uzman ekiple koordineli şekilde karla mücadele faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Zorlu kış şartlarında yapılan çalışmaları aktaran İnci, "HEAŞ Kar ve Kışla Mücadele ekibi olarak havalimanımızda uçuşların emniyetli ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için kapsamlı kar ve buzla mücadele operasyonları gerçekleştiriyoruz. Bu sürecin arkasında çok ciddi bir planlama, eğitim ve hazırlık süreçleri yer almaktadır." dedi.

İnci, kış sezonu çalışmalarının her yıl eylül ayında başladığını dile getirerek, bu kapsamda ekip tarafından araç ve ekipmanların bakımlarının yapıldığı, buz önleyici olarak adlandırdıkları "deicing" maddesinin stokunun tamamlandığını, uzman eğitmen operatörlerince araç ve ekipmanlara ilişkin tüm bilgilerin ekiplere verildiğini kaydetti.

Geçen kış sezonlarından elde edilen operasyonel tecrübeler sayesinde kendi taktik yaklaşımlarını geliştirdiklerine dikkati çeken İnci, ardından periyodik olarak düzenledikleri kar ve buzla mücadele tatbikatlarıyla ekibi sürekli her türlü kış şartına göre hazır beklettiklerini vurguladı.

İnci, HEAŞ Acil Durum Operasyon Merkezi'nde icra edilen tatbikat toplantılarının ardından sahadaki ekiplerin harekete geçtiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kar ve buzla mücadelenin akış planının her birim tarafından bilinmesi oldukça önem arz ediyor çünkü herkesin kendi görev bölgesini bilmesi, o bölgede profesyonelleşmesi ve ciddi bir koordinasyon oluşturması için herkesin bu planı net bir şekilde bilmesi gerekir. Yalnızca küreme operatörleri değil, arka planda destek operatörleri ve bu filoyu koordine eden özellikle uzman personellerimizin de yine bu tatbikatta yerleri oldukça önemli. Burada müdahale senaryosunu anlattıktan sonra sahaya inip tüm araçlarımızı çalıştırarak kar yağıyormuş gibi tüm kaplamalı sahamızı küreyerek bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Tatbikatlar sonucunda da gördüğümüz aksaklıklara göre planlarımızı revize ediyoruz."

Gece yapılan tatbikatın ortalama 2 ila 3 saat sürdüğünü, 3 farklı plan ile sahada olduklarını belirten İnci, kış şartlarına ve yağışın yoğun olmasına göre operasyonlarının şekillendiğini kaydetti.

İnci, kar yağışlarında pist üzerine kar birikintisi oluşabileceğine işaret ederek, "Ancak taksi yolu ve apron bölgelerinde kar birikintisi oluşmama durumu da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada ekiplerimize hızlı bir şekilde yönünü ve küreme yapısını değiştirerek yalnızca pistler üzerine küreme işlemi gerçekleştirmek suretiyle operasyonumuzu gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Bunun için üç farklı senaryoları olduğunu ifade eden İnci, Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bu görevi icra etmenin ve Türk sivil havacılığına bu şekilde katkı sağlamanın oldukça gurur verici olduğunu anlattı.

İnci, eylül ayından mart ayı sonuna kadar sürekli teyakkuzda olduklarına dikkati çekerek, "Bizim için özellikle ocak ve şubatları çok tehlikeli aylar olabiliyor. Çünkü yoğun kar yağışını bu dönemde alıyoruz. Geçtiğimiz 2 sene şubat ayında genellikle kar yağışını aldık. Eylül ayından mart ayı sonuna kadar her an kar yağma ihtimali olacakmış gibi ekiplerimizi hazır bulundurarak, 4 vardiyada 7-24 esasına göre 97 araçla 125 personelle bu görevi yürütüyoruz. Yıllık izinlerimizi bile bu çalışma planına göre hazırlarız." ifadelerini kullandı.

HEAŞ'ın son teknoloji araçlara sahip olduğunu vurgulayan İnci, 12 farklı tipte kar ve buzla mücadele araçlarının olduğunun altını çizdi.

İnci, küreme sırasında 45 metre kanat açarak buzlanma önleyici sıvı uygulayan araçlar olduğunu dile getirerek, "Bunların haricinde kar küreme tırlarımız, kar üfleme, fırçayla temizleme ve pist kurulama araçlarımıza da var." dedi.

"Araçlarımızı 3 ile 8 saat arasında pistte hazır bekletiyoruz"

HEAŞ Eğitimci Vardiya Sorumlusu Mevlüt Coşar ise kar küreme araçlarını 7 yıldır hem kullandığını hem de yeni personele eğitim verdiğini söyledi.

Coşar, "Kar ile buzla mücadele eğitimleri ve yaptığımız tatbikatlar sayesinde yoğun kar yağışı ve buzlanmada tüm ekibimizle pist, apron ve taksi yollarını uçakların iniş ve kalkışlarına hazır hale getiriyoruz. Bu çalışmalarda araçlarımızı 3 ile 8 saat arasında pistte hazır bekletiyoruz." diye konuştu.

"Küreme, fırçalama ve fanla üfleme" yapılıyor

Diğer sorumlu Salih Bedrettin Şişman da pistte kar küremenin nasıl yapıldığını anlattı.

Şişman, kullandıkları araçların aslında üç farklı faaliyet yürüttüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bu araçlar, küreme, fırçalama ve fanla üfleme şeklinde bir temizlik faaliyeti yapıyor. Önündeki bıçaklarla karı kürerken fırçayla bu yerleri tekrar temizliyor. Arkasından da üfleme faaliyetiyle tekrar o kürediğimiz yeri bir nevi kurutuyor. Teknik donanım olarak en son model araçlar kullanmaktayız. Pist, taksi yolları ve apronlar olarak temizlik faaliyetlerini yürütmekteyiz. Birinci pisti temizledikten sonra apron temizliğine başlıyoruz. Apronlar temizlendikten sonra pistte kalan karın buz olup donmaması için alkol ve deicing sıvısı uyguluyoruz. En son olarak gerekli ölçümleri alarak yeterli frenleme seviyelerini yakaladıktan sonra pisti ekrandan uçuşa açıyoruz."

Kaynak: AA