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Uçuşlar iptal mi SON DAKİKA! İstanbul uçak seferleri iptal mi oldu?

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Uçuşlar iptal mi SON DAKİKA! İstanbul uçak seferleri iptal mi oldu?
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İstanbul'da hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlar iptal edildi, rötarlar yaşanıyor. Genel durdurma kararı yok, uçuşlar devam ediyor. Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarında etkili olan olumsuz hava nedeniyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanıyor.

İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi. Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarında rötarlar yaşanıyor. Genel durdurma kararı yok, uçuşlar devam ediyor.

İSTANBUL’DA UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

İstanbul’da bugün etkili olan olumsuz hava, hava ulaşımını da etkiledi. Kentte görülen kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarında bazı seferler iptal edildi, pek çok uçuş da rötar yaptı.

Genel bir durdurma kararı yok

Yolcuların en çok merak ettiği soruya gelince: Bazı seferler iptal edilmiş olsa da tüm uçuşları kapsayan genel bir durdurma kararı alınmış değil. İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar sürüyor, ancak bazı seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanıyor.

İstanbul Havalimanı’nda tablo

Uçuş takip verilerine göre saat 13.16 itibarıyla havalimanında 18 iptal ve 286 rötarlı kalkış kaydedilmişti. İptal edilen seferler arasında saat 15.00'te kalkması planlanan THY’nin TK2328 sefer sayılı İstanbul–İzmir uçuşu da bulunuyor.

Sabiha Gökçen’de Antalya seferleri iptal

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 15.16'da güncellenen uçuş ekranında iki Antalya seferi iptal olarak göründü: Pegasus’un 14.30 kalkışlı PC2010 ve AJet’in 15.40 kalkışlı VF3040 seferleri.

Riyad seferleri askıda

Hava koşullarından bağımsız bir gelişme de Suudi Arabistan hattında yaşanıyor. Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırının ardından İstanbul Havalimanı’nda birçok hava yolu şirketi Riyad seferlerini güvenlik gerekçesiyle askıya aldı. THY ve Saudia başta olmak üzere Riyad uçuşları tamamen durdurulurken, bazı Cidde seferleri de iptal edildi; Medine seferleri ise aksamadan devam ediyor.

Deniz ulaşımı da etkilendi

Olumsuz hava yalnızca uçuşları değil, deniz seferlerini de vurdu. Mudanya çıkışlı 16.00 ve 19.00 ile Kabataş çıkışlı 16.30 ve 19.30 seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yolculara uyarı

Durum gün içinde değişebileceğinden, bugün veya yarın uçuşu olan yolcuların havalimanına çıkmadan önce THY, Pegasus ya da AJet’in internet sitesi veya mobil uygulamasından uçuş durumlarını kontrol etmeleri öneriliyor. İptal edilen seferler için havayolu şirketleri genellikle ücretsiz değişiklik veya iade imkânı sunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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