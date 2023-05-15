Orhangazi Haberleri - Orhangazi Haber - Haberler

Orhangazi 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Orhangazi seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Orhangazi hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Orhangazi 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Orhangazi seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Orhangazi hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Kolunda serum ve oksijen tüpü ile oy kullandı

Kolunda serum ve oksijen tüpü ile oy kullanmaya geldi, ilk sözleri bakın ne oldu

Bursa Orhangazi deprem şiddeti ne? Az önce Orhangazi'de deprem mi oldu? Orhangazi kaç şiddetinde deprem oldu?

Bursa deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bursa deprem şiddeti ne? Az önce Orhangazi kaç şiddetinde deprem oldu?

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