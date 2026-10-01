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Bursa Orhangazi'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Bursa Orhangazi'de otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi girişindeki kazada takla atan otomobildeki yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Günay Y. (24) idaresindeki H 7707 BC plakalı otomobil ile Ali Köksal S. (38) idaresindeki 07 DG 514 plakalı kamyonet, Bursa- Yalova kara yolu Orhangazi girişinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla attı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Günay Y. ile otomobildeki Emir G. (20) ve Abdullah U. (35) yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Günay Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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