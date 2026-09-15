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Bursa’da kayıp olarak aranan öğretmenin İznik Gölü’nde cansız bedeni bulundu

Bursa’da kayıp olarak aranan öğretmenin İznik Gölü’nde cansız bedeni bulundu
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YALOVA’da öğretmenlik yapan ve sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan İlhan Algınkaplan (42), Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü’nde ölü bulundu.

YALOVA'da öğretmenlik yapan ve sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan İlhan Algınkaplan (42), Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü'nde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Yalova'da öğretmenlik yapan İlhan Algınkaplan'dan haber alamayan babası Sadettin Algınkaplan, oğlunun yalnız yaşadığı eve gitti. Oğlunu evde bulamayınca polis olan diğer oğluyla iletişime geçti. Yapılan teknik araştırmada İlhan Algınkaplan'ın cep telefonunun İznik Gölü Gölyaka sahilinden sinyal verdiği tespit edildi. Bölgeye giden baba Sadettin Algınkaplan, oğlunun otomobilini göl kenarında park halinde bularak durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Dalgıç polislerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda İlhan Algınkaplan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'HABER ALAMADIK'

Oğlunun cansız bedenine ulaşılmadan önce arama çalışmalarını takip eden baba Sadettin Algınkaplan, "Saat 11.00'den beri haber alamadık, sonra merak ettik. O bizden ayrı yaşıyor. Evde yedek anahtarlar vardı, evine gittik, evde de yok. Evde olmayınca oğlumu aradım. Oğlum da polis. O, telefon izinden en son bu civarda olduğunu baktı, söyledi. Biz de onun üzerine geldik. Gelirken baktık arabası duruyor burada, arabayı ilk önce tanıdık. Ama tabii karanlık bastı; lamba yok, elektrik yok. Jandarmayı aradım, jandarma geldi. Az ileride eşyalarını buldular, 'Bunlar sizin çocuğun eşyaları mı' dediler. Baktım, evet, oğlumun eşyaları, dedim. Oradan gölün kenarında terliklerini gösterdiler. Oradan göle girmiş yani, görünen o. Ama yalnız mı geldi, başkası mı vardı yanında, kim vardı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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