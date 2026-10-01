Haberler

Bursa'da sokakta tüfekle dolaşan şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da sokakta tüfekle dolaşan şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sokakta kılıf içerisindeki tüfekle dolaşan şüpheli polis ekipleri tarafından taşıdığı havalı tüfekle birlikte yakalandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sokakta kılıf içerisindeki tüfekle dolaşan şüpheli polis ekipleri tarafından taşıdığı havalı tüfekle birlikte yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Kamuflaj desenli kılıf içerisinde sokakta tüfekle dolaşan bir kişinin sosyal medyadaki görüntüleri üzerine Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamera ve saha çalışmaları sonucu kimliği belirlenen M.A.Y. (17), havalı tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı

Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz

Hulusi Akar mesajını yumruğunu sıka sıka verdi: Ezilirsiniz
Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam

Tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
Evdeki bitkiyi yiyen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımlık oldu

Saksıdan kopardığı yaprak 2 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti
İmamoğlu davasında 4 sanık tahliye edildi, tutuklu sayısı 53'e düştü

İmamoğlu davasında çok sayıda tahliye kararı
MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte isimleri

MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte o isimler
Mekke Paktı Türkiye’yi savaşa sokar mı? Ali Şahin’den net yanıt

Atılan imza Türkiye’yi savaşa sokar mı? "Biri saldırıya uğrarsa..."

Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı! Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi

Haberler.com'dan çağrı yaptı! Fon mağdurları için iki kaynak gösterdi