Haberler

Orhangazi istikametinde otomobil ile minibüs çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Orhangazi istikametinde otomobil ile minibüs çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kirazlı sapağından dönmek için sola manevra yapan otomobile arkadan gelen minibüs çarptı; minibüs refüjü aşıp ağaca çarptı.

Yalova-Bursa kara yolunda otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Yalova - Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde ilerleyen otomobil, Kirazlı sapağından dönmek için sola manevra yaptığı sırada arkadan gelen 34 PAY 575 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş Kartal marka otomobil kullanılmaz hale gelirken minibüs ise refüjü aşarak ağaca çarptı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Naim Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi

Ünlü televizyoncu idrar kaçırma küloduyla poz verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 çocuk annesi eşinin ölümünde yargılanıyor! Kızı şikayetçi olmadı

Annesini öldürmekle suçlanan babası için tahliye istedi
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin

Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Montella 'İstifa yok' dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu

Montella "İstifa yok" dedi! TFF'nin planını İtalyanlar duyurdu
New York Times yöneticisi silahla öldürüldü! Kayınpeder ile kayınvalide gözaltında

New York Times yöneticisi öldürüldü! Gözaltına alınanlar...
Okul önünde öldürülen Buse'nin babası konuştu: Eşinin ağabeyi 'Gerekirse seni vurur' diye tehdit etmiş

Buse'nin babası konuştu! Kızına 'Gerekirse seni vurur' mesajı
Sömürü düzenine 'Dur' diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı

Bakan, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı! Neler yapmışlar neler