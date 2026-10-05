Bursa Orhangazi'de çatıdan düşerek ölen işçi Yıldıray Denizci toprağa verildi

Bursa Orhangazi'de çatıdan düşerek ölen işçi Yıldıray Denizci toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Orhangazi'de elektrik arızasını gidermek için çıktığı fabrika çatısından 12 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden işçi Yıldıray Denizci toprağa verildi. Yeniköy Mahallesi Yeni Cami'de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde elektrik arızasını gidermek için çıktığı fabrika çatısında dengesini kaybederek 12 metre yükseklikten düşüp, hayatını kaybeden Yıldıray Denizci, Yeniköy Mahallesi Yeni Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
Haber: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı