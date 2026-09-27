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Yalova'da vinçten düşen demirler altında kalan Elmas Huysal (39) öldü.

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Yalova'da vinçten düşen demirler altında kalan Elmas Huysal (39) öldü.
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Yalova'da bir firmanın bahçesinde vinçle indirilen demirlerin bağının kopması sonucu demirlerin altında kalan Elmas Huysal (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Huysal'ın cenazesi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YALOVA'da yapı ve inşaat malzemeleri firmasının bahçesinde vinçle indirilen demirlerin altında kalan Elmas Huysal (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Girne Caddesi'nde bulunan bir firmanın bahçesinde meydana geldi. Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Elmas Huysal, kendisine ait kamyonla malzeme getirdiği iş yerinde demirlerin vinçle indirildiği sırada vincin bağlarından birinin kopması sonucu düşen demirlerin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Huysal, ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Huysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Huysal'ın cenazesi, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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