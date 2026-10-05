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Bursa Orhangazi'de fabrika çatısından düşen 28 yaşındaki işçi toprağa verildi

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Bursa Orhangazi'de fabrika çatısından düşen 28 yaşındaki işçi toprağa verildi
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Bursa Orhangazi'de Döktaş fabrikasında 12 metre yükseklikteki çatıdan düşen 28 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cenazesi Adli Tıp işlemlerinin ardından Yeniköy Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çalıştığı fabrikada 12 metre yükseklikteki çatıdan düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 28 yaşındaki Yıldıray Denizci, Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün Orhangazi'de faaliyet gösteren Döktaş Dökümcülük fabrikasında meydana gelmişti. Fabrikada elektrik bakım atölyesinde çalışan Yıldıray Denizci (28), çatıda çalıştığı esnada dengesini kaybederek yere düşmüştü. Ağır yaralanan Yıldıray Denizci önce Orhangazi Devlet Hastanesine, ardından da Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Genç adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Yıldıray Denizci'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Orhangazi'ye getirildi. Denizci'nin cenazesi, Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Yıldıray Denizci'nin ailesi ve sevenleri cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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