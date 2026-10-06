Haberler

Orhangazi'de öldürüldüğü öne sürülen Kara çifti Gemlik'te toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orhangazi'de üst kat komşuları K.S. tarafından öldürüldüğü öne sürülen Asiye Kara ve Vural Kara, Gemlik Asım Kocabıyık Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Gencali Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde üst kat komşuları K.S. tarafından öldürüldüğü öne sürülen Asiye Kara ve Vural Kara, Gemlik Asım Kocabıyık Cami'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gencali Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ailesi ve çiftin sevenleri katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti

Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tabancayı doğrultup 'Bu bir soygundur' dedi, aldığı cevapla kaçtı

Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi

40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi
İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! 45 kişi gözaltına alındı
İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor

İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor
Trump'tan dizelde tarihi karar! 'Eşi benzeri görülmemiş adım' diyerek duyurdu

Trump'tan tarihi karar! "Eşi benzeri görülmemiş adım" diyerek duyurdu
Mardin'de yaşayan Marilyn Monroe lakaplı Melek Karahan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

'Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası
Sakarya'da babasıyla yürüyen genç kıza tanımadığı adamdan saldırı! Şüpheli gözaltında

Babasıyla yürüyen genç kıza saldırdı! Vatandaşlar müdahale etti