Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde camiye girerek imamın odasını dağıtıp cep telefonunu ve camiye ait yaklaşık 6 bin lirayı çalan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Olay yerinde kendi cep telefonunu unutan şüpheli, çaldığı telefon, para ve saatlerle birlikte yakalandı.

Olay, Orhangazi ilçesinin merkez camisi olan Gazi Orhanbey Camii'nde meydana geldi. Sabah namazı için camiye gelen imam, odasının dağıtıldığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları incelemede hırsızlık olayının saat 03.00 sıralarında gerçekleştiğini belirledi. Şüphelinin camiye ait yaklaşık 6 bin lirayı ve imamın cep telefonunu çaldığı, güvenlik kameralarının kayıt cihazını da parçaladığı tespit edildi.

Hırsız kendi telefonunu olay yerinde unuttu

Olay yeri inceleme ekiplerinin imamın odasında yaptığı çalışmada, cami görevlilerine ait olmayan bir cep telefonu bulundu. Telefon üzerinde yapılan incelemeler ve cami ile çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesi sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi.

Çaldığı eşyalarla birlikte yakalandı

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen 29 yaşındaki Y.K.'nın ilçede ikamet etmediği tespit edildi. Polis ekiplerinin detaylı araştırma ve takibi sonucu sokaklarda yaşadığı belirlenen şüpheli, saklandığı adreste camiden çaldığı cep telefonu, paralar ve saatlerle birlikte yakalandı.

Hakkında 4 ayrı yakalama emri bulunduğu belirlenen Y.K.'nın, yarın adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alınmasına karar verildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın kısa sürede aydınlatılmasında görev alan Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı