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Bursa su kesintisi 10-11 Eylül 2026: Sular ne zaman gelecek, saat kaçta bitecek?

Bursa su kesintisi 10-11 Eylül 2026: Sular ne zaman gelecek, saat kaçta bitecek?
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Bursa'da su kesintisi yaşanacak bölgeler BUSKİ tarafından duyuruldu. 10 Eylül 2026 Perşembe günü Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Orhangazi ilçelerindeki bazı mahallelerde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Peki Bursa'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte BUSKİ 10 Eylül Bursa su kesintisi saatleri ve kesinti yaşanacak bölgeler...

Bursa su kesintisi olan yerler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 10 Eylül 2026 tarihinde su kesintisi yapılacak mahalleleri ve kesintilerin planlanan bitiş saatlerini açıkladı. Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Orhangazi'de bazı bölgelerde arıza ve çalışma nedeniyle belirli saatlerde su verilemeyecek. Peki Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte 10 Eylül BUSKİ Bursa su kesintisi detayları...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Işıktepe Mahallesi Veysel Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 15.50 ile 17.50 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Odunluk Mahallesi Oduncu Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 15.15 ile 17.15 arasında su kesintisi yapılacaktır.

ORHANGAZİ

Yeniköy, Ortaköy ve Cihanköy mahalleleri ile Oksijen 37 Dinlenme Tesisleri civarında, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

OSMANGAZİ

Alemdar Mahallesi Sevde Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 16.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Doğanbey Mahallesi Doğanbey Caddesi, Kiremitçi Mahallesi'nin bir kısmı ve Doğanbey TOKİ civarında, arıza çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 18.30 arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM

Beyazıt Mahallesi 2. Şahin Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Güllük Mahallesi Karanfil Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 15.10 ile 17.10 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Vakıf Mahallesi Verimli Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 10 Eylül 2026 tarihinde saat 15.10 ile 17.10 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
2000

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