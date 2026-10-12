Orhangazi TSO seçiminde Mavi liste 19 üyelik kazandı, Hatırlı yedekten meclise girdi

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) meclis üyeliği seçimleri tamamlandı. Mevcut Başkan Erol Hatırlı'nın Mavi listesi 19 meclis üyeliği kazanırken, Cem Kapitan'ın Beyaz listesi 11 üyelik elde etti.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası'nın meclis üyeliği seçimleri, odanın hizmet binasında gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi. Toplam 976 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde, 15 meslek grubunda sandıklar açılarak sonuçlar açıklandı.

Mavi liste seçimi kazandı

Seçimlerde mevcut Başkan Erol Hatırlı'nın öncülüğündeki Mavi liste ile eski meclis üyesi Cem Kapitan'ın Beyaz listesi yarıştı. Yapılan seçimler sonucunda Mavi liste 19 meclis üyeliği kazanırken, Beyaz liste 11 üyelik elde etti.

Beyaz listenin başkan adayı Cem Kapitan, kendi meslek grubundan meclise giremedi. Mavi listenin adayı mevcut Başkan Erol Hatırlı da aday olduğu meslek grubundan seçilemezken, farklı bir meslek grubundan yedek listede yer alarak meclise girmeyi başardı.

Hatırlı'dan teşekkür mesajı

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Mavi liste ekibi bir araya gelerek Erol Hatırlı ile yola devam etme kararı aldı. Grup adına açıklama yapan Hatırlı, seçimlere katılan tüm üyelere teşekkür ederek, "Birlikte başardık, birlikte başarmaya devam edeceğiz" dedi.

Orhangazi TSO'nun yeni meclis listesi

1. Grup: Kemal Şentürk, Ali Şimşek (Mavi), 2. Grup: Burak Tokuç, Tahsin Kayhan (Mavi), 3. Grup: Semih Yılmaz, Neşe Durmuş (Beyaz), 4. Grup: Evren Kılıç, Aytekin Tomruk (Beyaz), 5. Grup: Nursen Dilmaç, Hüseyin Kaya (Mavi), 6. Grup: Mete Yüksel Çoklar, Adnan Köse (Mavi), 7. Grup: Emin Sevinç, Ahmet Faruk Güney (Mavi), 8. Grup: Mesut Keskin, Ahmet Ural (Beyaz), 9. Grup: Yakup Özbey, Davut Çil (Mavi-Beyaz), 10. Grup: Kadir Şimşek, Filiz Koçer (Beyaz), 11. Grup: Halil Kurtulmuş, İrfan Çiftçi (Mavi), 12. Grup: İslam Bektaş, İrem Nur Şahin (Mavi), 13. Grup: Cüneyt Kalkan, Doğukan Uzel (Mavi), 14. Grup: Fatih Demir, Murat Gültekin (Beyaz), 15. Grup: Fırat Söğütlü, Adem Köroğlu (Mavi).

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Orhangazi TSO'da yeni dönemde görev yapacak meclis üyeleri de netleşti\. Mavi listenin zaferle ayrıldığı seçimlerin, oda çalışmalarına nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki süreçte belli olacak\.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı