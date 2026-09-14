Haberler

Bursa'da otomobil takla attı, baba oğul yaralandı

Güncelleme:
+78 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Göl Yolu üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çarparak ters döndü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Göl Yolu üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çarparak ters döndü. Kazada araç sürücüsü ile oğlu hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Orhangazi'den Göl istikametine seyir halinde olan İlyas D. (43) idaresindeki 16 KLK 55 plakalı otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kaldırıma çarptıktan sonra ters dönen otomobilde bulunan sürücü İlyas D. ile oğlu Yusuf İslam D. (19) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlun genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin ters döndüğü kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: AA
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruya yanıt vermedi

Vadi'nin senaristleri 2,5 saat ifade verdi! O soruyu yanıtsız bıraktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler

Ünlü iş insanının jeti kaza geçirdi! İşte ilk görüntüler
Mourinho dayanamadı, isyan etti: Sizden bıktım

Mourinho dayanamadı, isyan etti: Sizden bıktım
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ağaca çarptı: 14 yaralı

Minibüs ağaca çarptı! Tarım işçilerinden çok sayıda yaralı var
Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ne uzandı! Birand'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Birand "Vadi" ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu! Böyle yanıt verdiler
Atina'nın skandal açıklamalarına Türkiye'den sert tepki

Komşu adeti bozmadı! Skandal açıklamalara Türkiye'den sert tepki
Kerem Aktürkoğlu'nun kader maçı

Ya herro ya merro! Kaderini bu akşam kendisi belirleyecek

Ne hayallerle imza atmıştı! Samet Akaydin'ın büyük mutsuzluğu

Böyle olacağını hiç hayal etmiyordu!