Manisa Akhisar'da tırla çarpışan yolcu otobüsünde ölü ve yaralılar olduğu bildirildi

Manisa Akhisar'da tırla çarpışan yolcu otobüsünde ölü ve yaralılar olduğu bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kaynak: AA