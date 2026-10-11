Manisa Akhisar'da tırla çarpışan yolcu otobüsünde ölü ve yaralılar olduğu bildirildi

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde tır ile yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA