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Bursa Orhangazi'de otoyolda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

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Bursa Orhangazi'de otoyolda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoyolda bariyere çarpan otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik kavşağı yakınlarında, Bursa yönüne seyreden 41 AEE 729 plakalı otomobil, bariyere çarptı.

Aynı istikamette seyreden 58 ADC 704 plakalı otomobil, önce kaza yapan araca, ardından da kazayı görüp yardım için aracından inen Mecit Can'a (30) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Mecit Can yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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