Bursa'nın Orhangazi ilçesinde camiden para ve imamın cep telefonunu çaldıktan sonra kendi telefonunu unutan şüpheli tutuklandı.

Gazi Orhanbey Camisi'nde dün imamın cep telefonunu ve camiye ait 6 bin lirayı çalan şüpheli Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün sabah namazı için Gazi Orhanbey Camisi'ne gelen imam, odasının dağıtıldığını fark ederek durumu polise bildirmişti. Ekipler, camideki güvenlik kameralarına ait kayıt cihazının parçalandığını, şüphelinin camiye ait 6 bin lira ile imamın cep telefonunu çaldığını tespit etmişti. İmam odasındaki incelemede, cami görevlilerine ait olmayan, hırsıza ait olduğu değerlendirilen cep telefonu bulunmuştu. Cami çevresinde yapılan güvenlik kameraları incelemesinde, şüphelinin Y.K. (29) olduğu, hakkında 4 ayrı yakalama emri bulunduğu ve Orhangazi ilçesinde yaşamadığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA