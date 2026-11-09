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Orhangazi'de çekici kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, sürücüsü sıkıştı

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Orhangazi'de çekici kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, sürücüsü sıkıştı Haber Videosunu İzle
Orhangazi'de çekici kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, sürücüsü sıkıştı
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Orhangazi'de İznik Kavşağı'nda çekici, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ve hafif ticari araca çarptıktan sonra evin duvarına çarparak durdu. Çekici sürücüsü araçta sıkıştı, itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Diğer araçlardaki 2 kişi hafif sıyrıklarla atlattı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde araç yüklü çekicinin kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ve hafif ticari araca çarptıktan sonra bir evin duvarına çarparak durabildiği kazada, çekici sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Orhangazi ilçesinde saat 18.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu İznik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan ve üzerinde araç bulunan Turan N. (56) idaresindeki 34 UPL 43 plakalı çekici, trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptı. Ardından hafif ticari araca da çarpan çekici, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası çekici sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan 2 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa kara yolunun Orhangazi geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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