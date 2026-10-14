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Bursa Orhangazi'de köpekten kaçan çocuk, 2 metre yüksekten atlayınca bacağı kırıldı

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Bursa Orhangazi'de köpekten kaçan çocuk, 2 metre yüksekten atlayınca bacağı kırıldı
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Bursa Orhangazi'de hastane durağında köpeğin saldırısına uğrayan 2 kadın ve yanlarındaki 11 yaşındaki çocuk kaçarken çocuk 2 metre yükseklikten kaldırıma atladı. Bacağı kırılan çocuk Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; olay minibüsün araç içi kamerasına yansıdı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde köpeğin saldırısından kaçarken 2 metre yükseklikten kaldırıma atlayan Muhammed Emin S.'nin (11) bacağı kırıldı. Yaşananlar, park halindeki minibüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Arapzade Mahallesi TOKİ yolundaki hastane minibüs durağında meydana geldi. Hastaneden çıkan 2 kadın ve yanlarındaki çocuk, minibüs beklerken, durağa yakın bir yerde bulunan ve bir vatandaşa ait olduğu belirlenen köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısı üzerine paniğe kapılan 2 kadın ile Muhammed Emin S. kaçtı. Muhammed Emin S., bahçeyi çevreleyen çitin önündeki yoldan, 2 metre aşağıdaki kaldırıma atladı. Bacağı kırılan çocuk, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı.

Öte yandan, yaşananlar, o sırada bölgede park halinde bulunan minibüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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