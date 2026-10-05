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Bursa Orhangazi'de elektrik arızası için çalışırken 4 metreden düşen işçi ağır yaralandı

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Bursa Orhangazi'de elektrik arızası için çalışırken 4 metreden düşen işçi ağır yaralandı
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Bursa Orhangazi'de bir fabrikada elektrik arızası için çatıya çıkan 28 yaşındaki işçi, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan işçi, Orhangazi Devlet Hastanesi'nden Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikada elektrik arızasını gidermek için çıktığı çatıda dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Yıldıray Denizci (28), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın elektrik bakım bölümünde çalışan Yıldıray Denizci, elektrik arızası nedeniyle çıktığı çatıda çalışma yaptığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan Denizci'yi gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Denizci, hayati tehlikesinin bulunması üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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