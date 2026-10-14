Bursa Gemlik-Orhangazi karayolunda 4 araç birbirine girdi, sürücüler yaralandı

Bursa'nın Gemlik-Orhangazi karayolu üzerinde, Bölge Trafik İstasyonu önünde meydana gelen kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, can kaybı yaşanmadı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik uzun süre aksadı.

Kaza, Gemlik-Orhangazi karayolu üzerindeki Bölge Trafik İstasyonu önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 4 aracın karıştığı kazada, araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazada can kaybı yaşanmazken, yolda trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksarken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal akışına döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı