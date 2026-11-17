Bursa'da ağrı kesici almak için geldiği eczanede fenalaşıp yere yığılan adamın boğazına kaçan dilini çıkartarak hayatını kurtaran eczacı, ardından da acil servis ekiplerinden yardım istedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ZEYTİN AĞACINDAN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Merve Eczanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında eczaneye gelen 41 yaşındaki M.C., zeytin ağacından düştüğünü ifade ederek ağrı kesici almak istediğini söyledi. Eczane personelinin ağrı kesiciyi uzattığı sırada M.C., kendinden geçerek yere yığıldı. Bu sırada başını da eczane dolabına çarpan adamın dili boğazına kaçtı. Talihsiz adama ilk müdahaleyi eczacı Bekir Bali yaptı. Fenalaşan adamın boğazına kaçan dilini çıkartarak hayata tutunmasını sağlayan Bali, ardından da 112 acil servisten yardım istedi.

Eczaneye gelen acil sağlık ekibi, sağlık durumu stabil hale gelen adamı ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine sevk etti.

ECZACI O ANLARI ANLATTI

Aniden fenalaşan adama ilk müdahalesini yapan eczacı Bali ise o anları şöyle anlattı:

"Kendisi 3 metre civarında bir yükseklikten, zeytin ağacından zeytin toplarken düştüğünü ifade etti. Sırt üstü düşmüş. Bacağında bir çekme olduğunu ve ağrısı olduğunu söyledi. Biz ona evet geçici olarak bir ağrı kesici verebiliriz size ama mutlaka bir ortopedi ya da nöroloji doktoruna görünmeniz gerekir, bir MR, tomografi gibi tetkikler gerektiğini söyledik. O da tamam dedi. Ben de çalışma arkadaşlarıma gerekli ilaçla ilgili talimatı verdim. İlacını veriyorlardı. O sırada birden ses duyduk ve hastamız birden yere düştü. Kafasını da tezgaha çarptı. Hastayı hemen koma pozisyonuna aldık ve dili boğazına kaçmasın diye ağzını açık tutmaya çalıştık. Diline ufak bir müdahale yaptık. Ve solunum yolunu açtık hastanın. Bu sayede 112'yi beklerken hastamız tekrar kendine geldi ve konuşur hale geldi. Daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı."

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Eczanede rahatsızlanan adamın taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, eczanede kısa süreli paniğe neden olan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı