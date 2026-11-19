Bursa Orhangazi'de TIR şoförü lodosun devirdiği ağacı fark edip kazadan kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde lodos nedeniyle yola devrilen ağacı son anda fark eden TIR şoförü, ani manevrayla kaza yapmaktan kurtuldu. O anlar araç içi kamerasına yansırken, sürücü TIR'ı yol kenarına çekip diğer sürücüleri uyardı ve ağacı yoldan kaldırdı.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde TIR şoförü, lodos nedeniyle yola devrilen ağacı son anda fark edip, ani manevra yaparak kaza yapmaktan kurtuldu. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Orhangazi-Yalova kara yolu Süpürgelik mevkiinde, saat 03.00 sıralarında bir TIR şoförü, lodos nedeniyle yola devrilen ağacı son anda fark etti. Sürücü ani bir manevra yaparak kaza yapmaktan kurtulurken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı. TIR'ı yol kenarına çeken sürücüsünün diğer sürücüleri uyarıp, ağacı yoldan kaldırdığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı