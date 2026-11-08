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Orhangazi'den Uras Efe Değerli, Bakü'de birinci olup New York'ta konser daveti aldı

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Orhangazi'den Uras Efe Değerli, Bakü'de birinci olup New York'ta konser daveti aldı
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Orhangazi'den Kurtuluş İlkokulu öğrencisi piyanist Uras Efe Değerli, Bakü'de düzenlenen Viva-Music Uluslararası Klasik Müzik Yarışması'nda kendi kategorisinde birinci oldu. Değerli, ayrıca New York'taki Carnegie Hall'da 2028 yılında konser verme daveti aldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinden ilkokul öğrencisi piyanist Uras Efe Değerli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Viva-Music Uluslararası Klasik Müzik Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik elde etti. Değerli, 2028 yılında New York'taki Carnegie Hall'da konser vermesi için davet aldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Viva-Music Uluslararası Klasik Müzik Yarışması'nda sahne alan Kurtuluş İlkokulu öğrencisi Uras Efe Değerli, J.S. Bach'ın Invention No. 13 in A minor ve Moritz Moszkowski'nin Tarentelle Op. 77 No. 6 adlı eserlerini seslendirdi. Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı profesörlerinden piyanist Evgeny Mikhailov'un jüri başkanlığını yaptığı yarışmada Değerli, kendi kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

2028'TE KONSER VERME DAVETİ ALDI

Genç piyanist, yarışmadaki derecesinin yanı sıra New York'ta bulunan Carnegie Hall'da düzenlenecek piyano yarışmasına katılma ve 2028 yılında aynı salonda konser verme daveti aldı. Uras Efe Değerli, başarısının ardından Kurtuluş İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Işık ve öğretmeni Serkan Değerli ile Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şanlıtürk'ü ziyaret etti. Şanlıtürk, genç piyanisti tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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