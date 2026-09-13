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Bursa'da 33. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali düzenlendi

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Bursa'da, "Orhangazi Gemlik İki İlçe Tek Miras" temasıyla düzenlenen 33. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'nde, yarışmalar ve etkinlikler yapıldı.

Bursa'da, "Orhangazi Gemlik İki İlçe Tek Miras" temasıyla düzenlenen 33. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali'nde, yarışmalar ve etkinlikler yapıldı.

İlçe merkezlerindeki çeşitli etkinlikleri de kapsayan 3 günlük festivalin son günü yarışmalarla tamamlandı.

"En Kaliteli Sofralık Zeytin Yarışması"nda birinci olan Muratobalı zeytin üreticisi İsmail Aydın'ın 1 kilogramlık ürünü, bir firma tarafından 77 bin liraya satın alındı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, açık artırmadan elde edilen gelirin tamamının, 3. Lig'de mücadele eden Gemlik Sümerbey Spor Kulübü'ne aktarılacağını duyurdu.

Deviren, Gemlik zeytininin paha biçilemez derecede değerli bir dünya markası olduğuna dikkati çekti. Deviren, zeytinin hak ettiği ekonomik ve kültürel değere ulaşması için kurumlar arası işbirliğinin artarak süreceğini belirtti.

Konuşmanın ardından yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Salih Erdinç Ersan ve zeytin üreticileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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