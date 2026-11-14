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Bursa Orhangazi'de gece etkili olan lodos tekel bayisinde büyük hasara yol açtı

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Bursa Orhangazi'de gece etkili olan lodos tekel bayisinde büyük hasara yol açtı Haber Videosunu İzle
Bursa Orhangazi'de gece etkili olan lodos tekel bayisinde büyük hasara yol açtı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Hürriyet Mahallesi'nde bulunan tekel bayide gece yarısı şiddetli lodos nedeniyle sundurma üzerindeki tabela koparak içecek dolaplarının üzerine devrildi. İşyerinde büyük hasar oluşurken içecek dolapları da devrildi ve malzemeler etrafa saçıldı.

Orhangazi'de etkili olan lodos gece saatlerinde bir tekel bayinde büyük hasara sebep oldu. Lodosta sundurma ve tabela içecek dolaplarının, dolaplar da yere devrildi. Olayda işyerinde büyük hasar meydana geldi.

Bursa bölgesinde 2 gün boyunca etkili olan şiddetli lodos ve fırtına bir işyerinde büyük hasara neden oldu. Orhangazi'de Hürriyet Mahallesinde bulunan bir tekel bayinde gece yarısı meydana gelen olayda şiddetli lodostan dolayı işyerinin girişindeki sundurma üzerindeki tabela koparak içecek dolaplarının üzerine devrildi. Bu esnada içecek dolapları da devrildi. İçecekler ve bir çok malzeme etrafa saçıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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