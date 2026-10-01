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Bursa Orhangazi'de otomobil kamyonete çarpıp takla attı; 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Bursa Orhangazi'de otomobil kamyonete çarpıp takla attı; 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Bursa-Yalova kara yolunda otomobil, kamyonete arkadan çarparak yaklaşık 250 metre savrulup takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı; yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ağır yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde aynı yöne giden kamyonete arkadan çarpan otomobil takla attı. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa- Yalova kara yolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Bursa'dan İstanbul yönüne giden Günay Y. (24) yönetimindeki H 7707 BC yabancı plakalı otomobil, önünde seyreden Ali Köksal S. (38) idaresindeki 07 DG 514 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 250 metre savrulup takla atarak ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Günay Y. ile araçtaki Emir G. (20) ve Abdullah U. (35), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Günay Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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